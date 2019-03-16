2019-03-16T12:48:01+03:00
Общество

«Тамбовтеплосервис» купил соли на миллион рублей, но не расплатился за нее

Сотрудника предприятия оштрафовали на 30 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Октябрьском районном суде подтвердили правоту регионального УФАС, который ранее вынес решение о штрафе для сотрудника муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис».

Как следует из материалов дела, в апреле прошлого года в антимонопольную службу поступила жалоба от ООО «Торговый Дом Лидер», которое в рамках заключенного с муниципальным предприятием контрактом поставило «Тамбовтеплосервису» минеральный концентрат «Галит», проще говоря, соль, которая используется для промывки труб. Согласно условиям договора, за 207 тонн минерала тамбовское предприятие должно было заплатить более 1 миллиона рублей, но своевременно этого не сделало. После разбирательства в УФАС решили применить наказание к должностному лицу МУП – сотруднику, ответственному за неоплату по контракту назначили штраф в 30 тысяч рублей. Это решение специалист «Тамбовтеплосервиса» обжаловал в суде, но безрезультатно.

- 14 марта 2019 года Октябрьский районный суд оставил без изменения постановление Тамбовского УФАС России о назначении административного наказания в отношении должностного лица МУП «Тамбовтеплосервис», - сообщили в региональном УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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