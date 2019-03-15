Мэр Тамбова попросил отставку: причины, последствия [фото]

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-15T18:45:51+03:00

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Глава города Тамбова Сергей Чеботарёв 14 марта подал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. А уже 15 марта в Тамбовской городской Думе состоялось внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрели просьбу мэра. На этом заседании Сергей Чеботарёв объяснил причины своего поступка.

- Тема, которую сегодня вынесли на заседание городской думы — давняя, причина моего увольнения — глубоко личная, я неоднократно обращался к губернатору с этой просьбой, поскольку по его воле я пошел на эту должность, и без его согласия оставить ее не мог, будучи глубоко системным человеком, - сказал Сергей Алексеевич.

После выступления пока еще главы города слово взяли депутаты, которые отметили, что несмотря на разногласия, которые возникали у них в работе с городской администрацией, решение и компромисс находились всегда. Ну а еще Сергея Чеботарева одарили множеством теплых слов и пожеланий, так что в какой-то момент он не сдержался и пошутил по поводу происходящего:

- Вообще ощущение возникает какое-то похоронное, только гроба нету! Я еще поживу!, - засмеялся Сергей Алексеевич.

В итоге на заседании, где присутствовали 26 из 36 думских депутатов, отставку Сергея Чеботарева приняли. С 18 марта он больше не будет являться главой города. Исполняющим обязанности назначили заместителя Чеботарева Дмитрия Самородина. Теперь город ждет, как выразился первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов, переходный период.

- От имени главы администрации Тамбовской области Александра Никитина мне хотелось бы высказать слова благодарности в адрес Сергея Алексеевича Чеботарёва, который с честью два года отработал главой города Тамбова, - сказал Олег Иванов. - Это были непростые годы, в течение которых решались сложные задачи. Сделано было много, еще больше предстоит сделать. Задача переходного периода — обеспечить выполнение всех намеченных планов. Речь идет о дорожном строительстве, формировании комфортной городской среды, в части работы с нашими дорогими жителями. Сергей Алексеевич, спасибо вам за то, что вы делали, за то, что всегда были рядом, за то, что вы слышали областную администрацию. Мне кажется нам с вами не в чем друг друга упрекнуть! Я со своей стороны могу обещать, что во время переходного периода ни на каплю внимания меньше со стороны областной администрации к городу Тамбову не будет!

Олег Иванов: "Городу не будет уделяться меньше внимания"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На одном из ближайших заседаний гордумы будет объявлен конкурс на замещение ставшей вакантной должности градоначальника. Новый глава, по закону, должен появиться у областного центра в течение 6 месяцев. Напомним, предшественник Сергея Чеботарёва Юрий Рогачев пробыл на своей должности год, сам Сергей Алексеевич занимал кресло городского главы в течение двух лет. Для нынешнего созыва городской думы (а срок ее работы составляет 5 лет) следующие выборы руководителя города станут уже третьими...

И.о. главы города Тамбова стал Дмитрий СамородинФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU