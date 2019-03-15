Студент мединститута из Тамбова помогает пожилым людям в немецкой клинике

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-15T17:28:31+03:00

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Студент-пятикурсник Медицинского института ТГУ им Г.Р. Державина Никита Давыдов принял участие в международной программе, предусматривающей прохождение годовой стажировки в таких городах Германии, как Билефельд, Дюссельдорф, Ганновер, Берлин, Бремен. Это стало возможным благодаря немецким партнерам вуза из Тамбовского общества Гете.

В настоящее время молодой человек находится в клинике города Белифельд для больных с деменцией. Никита Давыдов ухаживает за пожилыми пациентами, которые находятся в кардиологическом, неврологическом, нейрохирургическим, травматологическом отделениях.

- Помогая пациентам, я получаю необходимый опыт работы для дальнейшего профессионального роста. Работа с больными психиатрического профиля позволила мне развить клиническое мышление в этой области медицины, а работа в команде помогла улучшить мои коммуникативные и языковые навыки. Кроме того, участие в программе дает мне возможность познакомиться с людьми из разных стран, посещать лекции и семинары ведущих специалистов международного уровня, - рассказывает студент.

Как сообщает пресс-служба Державинского университета, цель подобных стажировок - организация ухода за людьми с ограниченными возможностями, психическими расстройствами, людьми пожилого возраста, оказание реабилитационной помощи больным в хосписах и реанимациях.

ИСТОЧНИК KP.RU