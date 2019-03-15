В эти выходные в Тамбове ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах
В Тамбове во время проведения 16 и 17 марта автопробега, посвященного 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, вводится ряд ограничений дорожного движения.
Так, будет запрещена остановка транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия) по улице Горького, на участке от Набережной до Советской, с 22:00 15 марта до окончания мероприятия 16 марта и с 22:00 16 марта до окончания мероприятия 17 марта
Кроме того будет прекращено движение транспорта (кроме транспортных средств участников мероприятия) 16 и 17 марта с 07:00 до окончания мероприятия:
- по улице Горького, на участке от Набережной до Советской;
- по улице Набережной, на участке от Горького до Комсомольской.
ИСТОЧНИК KP.RU