2019-03-15T17:06:12+03:00
Общество

В эти выходные в Тамбове ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах

Это связано с проведением автопробега
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове во время проведения 16 и 17 марта автопробега, посвященного 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, вводится ряд ограничений дорожного движения.

Так, будет запрещена остановка транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия) по улице Горького, на участке от Набережной до Советской, с 22:00 15 марта до окончания мероприятия 16 марта и с 22:00 16 марта до окончания мероприятия 17 марта

Кроме того будет прекращено движение транспорта (кроме транспортных средств участников мероприятия) 16 и 17 марта с 07:00 до окончания мероприятия:

- по улице Горького, на участке от Набережной до Советской;

- по улице Набережной, на участке от Горького до Комсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24