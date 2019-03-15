За фиктивную регистрацию иностранца жителю Тамбовщины грозит крупный штраф

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-15T16:33:23+03:00

Или до трех лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В отделение полиции села Пичаево 14 марта поступила информация о факте нарушения миграционных правил. Проведенная проверка показала, что 11 декабря прошлого года житель села Гагарино Пичаевского района в своем доме на улице Южной незаконно прописал у себя представителя государства Ближнего зарубежья.

- 63-летний мужчина без определенного рода занятий, заведомо не рассчитывая предоставить «квартиранту» жилплощадь, осуществил фиктивную постановку на миграционный учет. Оформив ложные документы, он получил денежное вознаграждение за незаконный бизнес. Нарушитель, ранее имевший проблемы с законом, опрошен, получены признательные показания. Сотрудники полиции задокументировали преступные действия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 322.3 «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU