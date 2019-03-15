Вместо тамбовского сахара в Тюмени продавали камни

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-15T16:00:46+03:00

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Напомним, что 4 марта в Тюмени женщина купила в «Пятерочке» упаковку сахара-рафинада, где вместо продукта нашла камни и буклет с ассортиментом магазина. Производителем товара оказалась компания ООО «Русагро Тамбов».

По информации самой компании, ею была проведена внутренняя проверка процесса производства, которая выявила, что попадание посторонних предметов в упаковку данного вида товара (прессованный сахар-песок) полностью исключено, поскольку процесс автоматизирован.

- Процесс расфасовки товара в индивидуальную упаковку также организован таким образом, что выборочные индивидуальные упаковки готового товара не могут иметь содержание отличное от остального объема товара. В данный момент мы сотрудничаем с торговой сетью «Пятерочка» и ждем от них предоставления образца продукции, - прокомментировали в компании «Русагро».

ИСТОЧНИК KP.RU