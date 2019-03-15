Тамбовская студентка-архитектор стала «Мисс ТГТУ-2019»

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-15T14:58:40+03:00

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В Тамбовском государственном техническом университете 14 марта состоялся финал конкурса красоты, грации и творчества «Мисс ТГТУ-2019». Главную красавицу вуза выбирали среди 14 участниц.

- Сразу после кастингов у девушек начались обучающие мастер-классы, репетиции, работа со стилистами, визажистами, фотосессии. В преддверии финального шоу в ходе промежуточных этапов претендентки на корону продемонстрировали свои таланты и эрудицию, а также выбрали самую дружелюбную участницу. По результатам интеллектуального конкурса «Мисс интеллект» стала студентка Технологического института Анастасия Гридчина. Титул «Мисс талант» получила студентка Технологического института Анна Милосердова. По итогам голосования самих девушек самой дружелюбной участницей конкурса стала Евгения Беленова, студентка факультета «Магистратура», - комментируют в пресс-службе технического университета.

После дефиле в купальниках жюри отобрало 10 девушек, из которых впоследствии была сформирована пятерка финалисток: Надежда Махмудова, Евгения Толстопятова, Анна Милосердова, Анастасия Тюленева и Дарья Ситникова. Перед финальным дефиле студентки отвечали на вопросы ведущего.

Титул второй вице-мисс получила Надежда Махмудова, студентка Института автоматики и информационных технологий, первой вице-мисс – Евгения Толстопятова, студентка Института экономики и качества жизни. А корона победительницы и звание «Мисс ТГТУ-2019» достались 21-летней студентке четвертого курса Института архитектуры, строительства и транспорта Дарье Ситниковой.

- Я не думала, что попаду даже в десятку, но оказавшись в пятерке, я уже была счастлива и не думала о победе. Хочется бесконечно благодарить организаторов за эту возможность и их неимоверный труд, - говорит победительница.

Фото: пресс-служба ТГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU