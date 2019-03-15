50 юбилейных десятирублевых монет «Тамбов» украдено с воронежской почты

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-15T14:08:19+03:00

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В Воронеже из почтового отделения, расположенного на улице Новосибирской, вор украл 50 юбилейных монет «Тамбов» номиналом 10 рублей, а также посылки и 22 тысячи рублей.

- Установлено, что в период с 21.00 часов 13 марта до 07.30 часов 14 марта неустановленное лицо, путем спиливания замка решетки и отжима пластикового окна, незаконно проникло в почтовое отделение, - прокомментировали в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские вместе с сотрудниками службы безопасности «Почты России» проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств данного происшествия и причастных к нему лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU