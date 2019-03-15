В Тамбовской области 20 марта стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-15T13:25:00+03:00

Ожидается, что в нем примут участие 110 человек

Изменить размер текста: A A

Как сообщает региональное управление образования и науки, Тамбовщина полностью готова к проведению досрочного этапа ЕГЭ. Он начнется уже 20 марта. Экзамены будут сдавать 110 человек, среди которых два выпускника текущего года, 93 выпускника прошлого года и 15 студентов, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Для досрочной сдачи ЕГЭ будет работать один пункт проведения экзамена. На сегодняшний день организационная и техническая подготовка в нем завершена.

- Все пункты проведения экзамена оснащены видеонаблюдением в режиме online, сформирован институт общественных наблюдателей из числа представителей общероссийского союза молодежи, подготовлен к работе региональный ситуационный центр. Все это позволит объективно и честно провести экзамены на территории области, - прокомментировала Татьяна Котельникова, начальник управления образования и науки Тамбовской области.

Отмечается, что в области будет работать мобильная бригада, которая должна оперативно реагировать на факты нарушения правил экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU