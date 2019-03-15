На тамбовской трассе сгорела иномарка
Обошлось без пострадавших
Полыхал автомобиль «Citroen Berlingо»
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Вчера, 14 марта, на «Южном обходе города Тамбова» во второй половине дня загорелась иномарка «Citroen Berlingо». На месте происшествия работало одно отделение ПЧ №9. Известно, что водитель не пострадал.
- Спасатели выехали на место происшествия в 14:23, к 14:45 им удалось ликвидировать огонь. Полностью автомобиль потушили в 14:50, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.
Фото и видео: Подслушано в Тамбове в Instagram
Горит автомобиль на тамбовской трассе.На «Южном обходе города Тамбова» 14 марта загорелась иномарка «Citroen Berlingо»! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU