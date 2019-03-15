2019-03-15T13:09:12+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе сгорела иномарка

Обошлось без пострадавших
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Полыхал автомобиль «Citroen Berlingо»Полыхал автомобиль «Citroen Berlingо»
Изменить размер текста:

Вчера, 14 марта, на «Южном обходе города Тамбова» во второй половине дня загорелась иномарка «Citroen Berlingо». На месте происшествия работало одно отделение ПЧ №9. Известно, что водитель не пострадал.

- Спасатели выехали на место происшествия в 14:23, к 14:45 им удалось ликвидировать огонь. Полностью автомобиль потушили в 14:50, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Фото и видео: Подслушано в Тамбове в Instagram

Горит автомобиль на тамбовской трассе.На «Южном обходе города Тамбова» 14 марта загорелась иномарка «Citroen Berlingо»! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовщина – вновь лидер экологического рейтинга
В Тамбовской области полицейские задержали мужчину, укравшего около 300 метров электрокабеля
Тамбовский борец победил на чемпионате России
Воронежец попытался дать взятку тамбовскому госавтоинспектору и попал под суд
В Тамбовской области легковушка врезалась в большегруз и перевернулась: пострадал водитель
В Тамбове столкнулись две «Тойоты Камри»: есть пострадавшие
Тамбовские госавтоинспекторы помогли водителю выбраться из заснеженного леса
Тамбовчанам не рекомендуют выходить на речной лед
Из-за «Крымской весны» в Тамбове перекроют улицу Сергея Рахманинова
В Мичуринске ищут родственников погибшего солдата, чьи останки были найдены в Беларуси
Школьница из Тамбовской области прошла в финал национального юниорского водного конкурса
На семи улицах микрорайона Радужный в Тамбове не будет света
В Тамбове жюри конкурса «Женщина года» выбрало победительниц в еще двух номинациях
В тамбовскую колонию вновь пытались доставить запрещенные предметы
В Тамбовской области пенсионерка погибла из-за загоревшейся лампадки
В Тамбове директор УК предстанет перед судом из-за упавшего на школьницу куска бетона с крыши
В массовой аварии на тамбовской автодороге погибла пенсионерка
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
Тамбовчан зовут на ночную лыжную гонку и автопробег в честь «Крымской весны»
На «Южном обходе» Тамбова машина врезалась в остановку и наехала на девушку
У жителя Тамбовской области изъяли самодельное стреляющее устройство