На тамбовской трассе сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-15T13:09:12+03:00

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Вчера, 14 марта, на «Южном обходе города Тамбова» во второй половине дня загорелась иномарка «Citroen Berlingо». На месте происшествия работало одно отделение ПЧ №9. Известно, что водитель не пострадал.

- Спасатели выехали на место происшествия в 14:23, к 14:45 им удалось ликвидировать огонь. Полностью автомобиль потушили в 14:50, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Фото и видео: Подслушано в Тамбове в Instagram

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/697364" frameborder="0"></iframe> Горит автомобиль на тамбовской трассе.На «Южном обходе города Тамбова» 14 марта загорелась иномарка «Citroen Berlingо»! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU