Тамбовщина – вновь лидер экологического рейтинга
Тамбовская область снова возглавила список рейтинга экологического благополучия среди российских регионов. Данные по итогам зимы 2018-2019 года обнародовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
В десятку лидеров на этот раз вошли: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург.
- «Экологический рейтинг субъектов РФ» рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. Тамбовская область неизменно признается самым экологичным регионом России с 2011 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU