2019-03-15T12:06:16+03:00
Общество

Тамбовщина – вновь лидер экологического рейтинга

Рейтинг подготовил «Зеленый патруль»
Ирина БУРЯКОВА
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Тамбовская область снова возглавила список рейтинга экологического благополучия среди российских регионов. Данные по итогам зимы 2018-2019 года обнародовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

В десятку лидеров на этот раз вошли: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург.

- «Экологический рейтинг субъектов РФ» рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. Тамбовская область неизменно признается самым экологичным регионом России с 2011 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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