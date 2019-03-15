2019-03-15T11:11:54+03:00
Происшествия

В Тамбовской области полицейские задержали мужчину, укравшего около 300 метров электрокабеля

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы
Ксения АЛЕШИНА
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В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники МОМОВД России «Рассказовский» раскрыли серию. краж электрического кабеля на автотрассе «Тамбов-Пенза». Злоумышленник пользовался тем, что участок дороги был расположен в безлюдной местности. В общей сложности ему удалось присвоить себе около 300 метров электрокабеля.

Похищенный кабель вор сдавал в пункт приема металлолома за денежное вознаграждение. По поступившей информации, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

- После опроса 28-летний мужчина, ранее судимый и без определенного рода занятий, признал свою вину и дал показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража». Виновному грозит наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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