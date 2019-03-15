2019-03-15T10:37:21+03:00
Спорт

Тамбовский борец победил на чемпионате России

Владислав Тарасов в финальной схватке одолел московского спортсмена
Ксения АЛЕШИНА
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Владислав Тарасов взял «золото» в весовой категории до 87 кг.Владислав Тарасов взял «золото» в весовой категории до 87 кг.Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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В Саранске прошел чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «греко-римская борьба». Тамбовский спортсмен, заслуженный мастер спорта Владислав Тарасов в финале одолел москвича Илью Маркова и взял «золото» в весовой категории до 87 кг.

Это не единственная медаль у тамбовчан на прошедших соревнованиях. Серебряным призером в весовой категории до 130 кг. стал Евгений Желтухин. «Серебро» также досталось дебютанту взрослых соревнований Геннадию Борисову, выступавшему в весовой категория до 55 кг. «Бронзу» в весовой категории до 63 кг. завоевал Алексей Терехен. По результатам чемпионата сборная команда Тамбовской области заняла третье общекомандное место.

- Выступление команды на чемпионате России – очень достойный результат, четыре медали и третье общекомандное место. Тамбовские «греки» вновь подтвердили свой уровень, наши борцы стабильно входят в национальные сборные команды, и более того являются основой на международных турнирах. К их поражениям мы не привыкли, всегда ждем только побед. Искренне поздравляю победителя и призеров, а также тренерский состав. Тренерами проделана колоссальная работа, каждая медаль – это огромный ежедневный труд, - прокомментировал начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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