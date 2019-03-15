2019-03-15T10:16:56+03:00
Происшествия

Воронежец попытался дать взятку тамбовскому госавтоинспектору и попал под суд

Сотрудник ГИБДД отказался от тысячи рублей
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области мировой суд вынесен приговор 36-летнему жителю Воронежской области. Мужчина признан виновным в покушении на дачу мелкой взятки - по статье 291.2 УК РФ.

Так, 15 февраля автомобиль под управлением воронежца на территории Жердевского района остановил инспектор ГИБДД. У сотрудника полиции возникли подозрения по поводу трезвости водителя, последнему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

- Однако мужчина отказался выполнить требование инспектора. За то, чтобы сотрудник полиции не составлял протокол об административном правонарушении, житель Воронежской области попытался передать ему взятку в размере 1 тысячи рублей, положив банкноту на панель в салоне служебного автомобиля, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Не приняв взятку, инспектор сообщил об этом в дежурную часть.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно, с испытательным сроком в 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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