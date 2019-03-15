В Тамбовской области легковушка врезалась в большегруз и перевернулась: пострадал водитель
14 марта в 13 часов 10 минут на 41 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Рассказовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получил ранения один человек.
- Водитель автомобиля «Vortex Estina», 32-летний мужчина, выезжая с второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем «МАЗ», под управлением 35-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
В результате этой аварии легковушка перевернулась и улетела в кювет. Водитель «Vortex Estina» получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU