В Тамбовской области легковушка врезалась в большегруз и перевернулась: пострадал водитель

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-15T09:58:35+03:00

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14 марта в 13 часов 10 минут на 41 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Рассказовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получил ранения один человек.

- Водитель автомобиля «Vortex Estina», 32-летний мужчина, выезжая с второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем «МАЗ», под управлением 35-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии легковушка перевернулась и улетела в кювет. Водитель «Vortex Estina» получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU