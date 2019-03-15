2019-03-15T09:29:11+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись две «Тойоты Камри»: есть пострадавшие

Авария случилась на Рассказовском шоссе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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14 марта в 19 часов 50 минут в Тамбове на Рассказовском шоссе, около поворота на Пригородный лес, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Toyota Camry», 25-летний мужчина, допустил столкновение с другим автомобилем «Toyota Camry», под управлением 40-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии пассажиры - 32-летняя и 52-летняя женщины получили ранения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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