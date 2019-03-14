2019-03-14T18:15:50+03:00
Общество

Тамбовские госавтоинспекторы помогли водителю выбраться из заснеженного леса

Мужчина поблагодарил полицейских за оказанную в трудной ситуации помощь
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Тамбовский водитель поблагодарил сотрудников регионального ГИБДД за оказанную ему помощь. Мужчина двигался вечером на автомобиле «ВАЗ-2109» по автодороге «Сосновка - Атманов Угол» и съехал на лесную дорогу.

В глубине леса его машина полностью застряла в глубоком снегу. Все его попытки выбраться из «снежного плена» оказались бесполезны. Но тамбовчанин не растерялся в непростой ситуации и позвонил в службу 112.

На помощь к водителю прибыл наряд ДПС из Сосновского района - лейтенанты полиции Вячеслав Ярцев и Виталий Забровский. В первую очередь госавтоинспекторы обогрели в патрульном автомобиле водителя, который за это время уже начал замерзать, и помогли выбраться из снежной западни.

Благодаря своевременным и оперативным действиям сотрудников полиции мужчина не пострадал и вернулся домой до наступления ночи.

- Огромное им спасибо за то, что спасли. Удачной им службы и поменьше нарушителей правил дорожного движения, - написал в благодарственном письме на сайте Госавтоинспекции спасенный из заснеженного леса водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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