Из-за «Крымской весны» в Тамбове перекроют улицу Сергея Рахманинова
Остановку и движение транспорта запретят 17 марта
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В Тамбове, 17 марта, во время проведения фестиваля «Крымская весна», посвященного празднованию пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, по улице Сергея Рахманинова с семи утра и до окончания мероприятия будут запрещены остановка и движение транспорта.
- МБУ «Спецдорсервис» дано поручение разработать схему установки временных дорожных знаков на время проведения мероприятия, установить средства регулирования дорожного движения в соответствии со схемой и направить 17.03.2019 к 07.00 к месту проведения мероприятия муниципальный эвакуатор, - прокомментировали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU