В Мичуринске ищут родственников погибшего солдата, чьи останки были найдены в Беларуси

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-14T17:19:20+03:00

Также необходима информация о его родном брате, который пропал без вести во время войны

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Как сообщает администрация города Мичуринска, Служба Розыска семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и военнопленных в годы Великой Отечественной войны просит содействия в поисках родственников Калугина Валентина Игнатовича, 1916 (1917 или 1918, данные разнятся), уроженца деревни Павловка, Рудовского района, Тамбовской области. Его останки были найдены в Республике Беларусь поисковиками.

Отмечается, что родной брат солдата - Калугин Александр Игнатович, 1922 (1923) г.р., призывавшийся в 1941 г. Мичуринским военкоматом, пропал без вести во время войны. Мужчина вместе с семьей проживал в наукограде на улице Гоголевская, д. 234.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о родных солдат, просьба обратиться в архивный отдел администрации Мичуринска: 8(47545) 5-32-86.

ИСТОЧНИК KP.RU