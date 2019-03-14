2019-03-14T17:03:20+03:00
Общество

Школьница из Тамбовской области прошла в финал национального юниорского водного конкурса

Анна Никонова вместе с учителем проводила исследования по очистке сточной воды от вредных веществ
Ксения АЛЕШИНА
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Ученица Мучкапской средней общеобразовательной школы Анна Никонова вошла в число финалистов Российского национального юниорского водного конкурса – 2019. Ее исследовательская работа «Определение экологически безопасного и эффективного фильтра для очистки сточных вод» была по достоинству оценена жюри.

- Школьница под руководством научного руководителя учителя биологии МОУ «Кулябовская СОШ» Мучкапского района Натальи Никоновой провела ряд исследований по очистке сточной воды от вредных веществ. В качестве фильтра использовался уголь, песок и фильтровальная бумага. В результате самая низкоокисляемая вода была обнаружена после фильтрования через уголь. Также в своем исследовании Анна определяла уровень хлоридов и сульфатов, - прокомментировали в управлении образования и науки по Тамбовской области.

Организаторы конкурса уже отправили конкурсные задания финалистам, которые они будут выполнять удаленно в команде. Заключительный этап конкурса пройдёт с 13 по 17 апреля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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