В тамбовскую колонию вновь пытались доставить запрещенные предметы

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-14T15:34:48+03:00

На этот раз 8 сотовых телефонов и комплектующие к ним

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Сотрудники исправительной колонии №4, что расположена в Сосновском районе, предотвратили очередную доставку запрещенных предметов на режимную территорию.

- На участке прилегающем к внешней запретной зоне задержан гражданин. В ходе проведения досмотра у мужчины обнаружено и изъято 3 свертка, примотанных скотчем к полипропиленовым трубам, внутри которых находилось восемь сотовых телефонов и четыре платы к зарядным устройствам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.

Напомним, несколько дней назад злоумышленники пытались доставить в эту колонию мобильники по воздуху - с помощью квадрокоптера.

ИСТОЧНИК KP.RU