В тамбовскую колонию вновь пытались доставить запрещенные предметы
Сотрудники исправительной колонии №4, что расположена в Сосновском районе, предотвратили очередную доставку запрещенных предметов на режимную территорию.
- На участке прилегающем к внешней запретной зоне задержан гражданин. В ходе проведения досмотра у мужчины обнаружено и изъято 3 свертка, примотанных скотчем к полипропиленовым трубам, внутри которых находилось восемь сотовых телефонов и четыре платы к зарядным устройствам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.
Напомним, несколько дней назад злоумышленники пытались доставить в эту колонию мобильники по воздуху - с помощью квадрокоптера.
ИСТОЧНИК KP.RU