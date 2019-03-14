2019-03-14T15:34:48+03:00
Происшествия

В тамбовскую колонию вновь пытались доставить запрещенные предметы

На этот раз 8 сотовых телефонов и комплектующие к ним
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УФССП по Тамбовской областиФото: пресс-служба УФССП по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии №4, что расположена в Сосновском районе, предотвратили очередную доставку запрещенных предметов на режимную территорию.

- На участке прилегающем к внешней запретной зоне задержан гражданин. В ходе проведения досмотра у мужчины обнаружено и изъято 3 свертка, примотанных скотчем к полипропиленовым трубам, внутри которых находилось восемь сотовых телефонов и четыре платы к зарядным устройствам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.

Напомним, несколько дней назад злоумышленники пытались доставить в эту колонию мобильники по воздуху - с помощью квадрокоптера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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