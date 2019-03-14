В Тамбовской области пенсионерка погибла из-за загоревшейся лампадки

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-14T15:03:30+03:00

Пожилая женщина не потушила в ней огонь на ночь

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Ранним утром 14 марта пожар произошел в пятиквартирном одноэтажном жилом доме города Мичуринска. Эпицентром возгорания стала квартира, в которой проживала одинокая 73-летняя пенсионерка. Запах дыма почувствовали соседи пожилой женщины, они и вызвали на место пожарных.

- При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По предварительной версии, пожар мог распространиться от горевшей лампадки. Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям. По данному факту СО по городу Мичуринску СУ СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU