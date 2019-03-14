2019-03-14T15:03:30+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пенсионерка погибла из-за загоревшейся лампадки

Пожилая женщина не потушила в ней огонь на ночь
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранним утром 14 марта пожар произошел в пятиквартирном одноэтажном жилом доме города Мичуринска. Эпицентром возгорания стала квартира, в которой проживала одинокая 73-летняя пенсионерка. Запах дыма почувствовали соседи пожилой женщины, они и вызвали на место пожарных.

- При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По предварительной версии, пожар мог распространиться от горевшей лампадки. Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям. По данному факту СО по городу Мичуринску СУ СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские госавтоинспекторы помогли водителю выбраться из заснеженного леса
Тамбовчанам не рекомендуют выходить на речной лед
Из-за «Крымской весны» в Тамбове перекроют улицу Сергея Рахманинова
В Мичуринске ищут родственников погибшего солдата, чьи останки были найдены в Беларуси
Школьница из Тамбовской области прошла в финал национального юниорского водного конкурса
На семи улицах микрорайона Радужный в Тамбове не будет света
В Тамбове жюри конкурса «Женщина года» выбрало победительниц в еще двух номинациях
В тамбовскую колонию вновь пытались доставить запрещенные предметы
В Тамбове директор УК предстанет перед судом из-за упавшего на школьницу куска бетона с крыши
В массовой аварии на тамбовской автодороге погибла пенсионерка
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
Тамбовчан зовут на ночную лыжную гонку и автопробег в честь «Крымской весны»
На «Южном обходе» Тамбова машина врезалась в остановку и наехала на девушку
У жителя Тамбовской области изъяли самодельное стреляющее устройство