2019-03-14T14:47:11+03:00
Происшествия

В Тамбове директор УК предстанет перед судом из-за упавшего на школьницу куска бетона с крыши

17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из управляющих компаний областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, утром 9 апреля прошлого года, 17-летняя девушка вышла из подъезда многоквартирного жилого дома по улице Мичуринской города Тамбова в школу. Проходя вдоль здания, с крыши на нее упал фрагмент разрушающихся железобетонных конструкций. Девушку госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

- Следствие установило, что руководство управляющей компании знало о ненадлежащем, аварийном техническом состоянии ограждающих железобетонных конструкций кровли данного жилого дома и межпанельных швов, однако не организовало их своевременное техническое обследование с целью определения категории их технического состояния. Не предпринимались и меры к обеспечению безопасности граждан путем ограждения опасных зон строительных конструкций и обеспечения их охранными устройствами, предупреждающими их обрушение, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

На сегодняшний день уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В региональное управление Госжилнадзора было внесено представление о принятии мер по устранению выявленных в ходе следствия нарушений со стороны УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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