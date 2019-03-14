2019-03-14T14:19:32+03:00
Происшествия

В массовой аварии на тамбовской автодороге погибла пенсионерка

Еще трем людям понадобилась медицинская помощь
Ксения АЛЕШИНА
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В аварии участвовало четыре транспортных средстваВ аварии участвовало четыре транспортных средстваФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств произошло 13 марта в 7:35 на 7-м километре автодороги «Южный обход города Тамбова». Автомобиль «Nissan Qashqai», 41-летний водитель которого не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Scania» в составе полуприцепа «Schmitz SKO-24». Последним управлял 35-летний мужчина. Затем «Nissan Qashqai» врезался еще в два автомобиля - «ВАЗ 21043», под управлением 70-летнего водителя, и «Renault Logan», за рулем которого находилась 34-летняя женщина.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 21043», 74-летняя женщина, скончалась при транспортировке в лечебное учреждение. Водители автомобилей «ВАЗ 21043» и «Renault Logan» были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, водитель автомобиля «Nissan Qashgai» самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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