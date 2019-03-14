2019-03-14T13:54:27+03:00
Спорт

Тамбовчан зовут на ночную лыжную гонку и автопробег в честь «Крымской весны»

Участников и зрителей ждет насыщенная спортивная программа
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине фестиваль «Крымская весна» начнется с ночной лыжной гонки. «Крымский забег» по случаю пятилетней годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоится 15 марта в 20:00 на лыжном стадионе в парке «Дружба». На дистанции 5 км выйдут как мужчины,так и женщины. Медали будут также разыграны среди представителей спортивного ориентирования на лыжах и любителей спринта.

Для всех желающих организаторы устроят спортивный конкурс «Любишь кататься, люби и саночки возить». Это шуточное соревнование рассчитано на влюбленные пары. Предполагается, что и молодые люди провезут своих девушек на санках 500 м. Кроме того, тамбовчан и гостей области ждет конкурс «Парная связка», в котором влюбленные, взявшись за руки, будут бежать на лыжах по кругу стартового городка.

- Мы постарались соединить в одном празднике спортивную и культурно-развлекательную программы. Надеемся, что «Крымский забег» подарит зрителям и участникам соревнований весеннее настроение. А романтическая составляющая позволит привлечь больше молодежи, - сообщают организаторы.

Еще одно спортивное мероприятие в рамках годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — автопробег. Он намечен на 16 и 17 марта. Маршрут составлен таким образом, чтобы на карте Тамбовщины получилась цифра 5. В каждом населенном пункте колонны машин будут встречать и провожать местные жители.

Планируется, что в автопробеге примут участие около 100 человек: студенты Тамбовского государственного технического университета, а также члены молодежных и общественных организаций.

- Автопробег разбит на два дня. В первый день, 16 марта, колонна стартует в 9.00 у памятника Зои Космодемьянской в Тамбове и едет в Мичуринск, затем в Староюрьево, Сосновку и Моршанск. Таким образом, получится первая часть пятёрки на карте Тамбовской области. Во второй день, 17 марта, участники автопробега снова встречаются в 9.00 у памятника Зои Космодемьянской и едут в Рассказово, Инжавино, Уварово, Жердевку, Токарёвку и Мордово, завершая юбилейную цифру на карте, - рассказывают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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