На «Южном обходе» Тамбова машина врезалась в остановку и наехала на девушку
Пострадавшую доставили в больницу
ДТП случилось 13 мартаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Вчера, 13 марта, около половины восьмого утра на 7-м километре автодороги «Южный обход города Тамбова» произошло ДТП. Иномарка «Citroen С4», 30-летний водитель которой из-за плохой погоды не справился с управлением, одновременно врезалась в автобусную остановку и сбила находящуюся там 17-летнюю девушку.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пешеход получила телесные повреждения и была доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU