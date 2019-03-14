2019-03-14T11:50:21+03:00
Общество

На Тамбовщине с матери троих детей сняли ограничение в родительских правах

Женщина бросила пить, устроилась на работу и начала выплачивать алименты
Ксения АЛЕШИНА
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В сентябре прошлого года Первомайский районный суд ограничил одну из местных жительниц в родительских правах в отношении троих несовершеннолетних детей. Такое решение было принято из-за того, что мать не заботилась о них и злоупотребляла алкоголем.

На сегодняшний день женщина изменила свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию детей. Она вылечилась от алкогольной зависимости и не пьет уже целый год. К тому же мать устроилась на постоянную работу, где ее характеризуют с положительной стороны, ежемесячно выплачивает алименты детям, интересуется их жизнью и посещает по месту проживания в приемной семье.

- Со стороны комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства каких-либо претензий к ней не имеется. Жилое помещение, в котором проживает истица, в целом содержится в удовлетворительном состоянии. Все это дало основание участвующему в деле помощнику прокурора Первомайского района поддержать исковые требования истицы об отмене ограничения её в родительских правах и возвращении ей детей. Суд, тщательно исследовав представленные истицей документы, принял решение об отмене ограничения в родительских прав и возвращении истице ее детей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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