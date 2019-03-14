2019-03-14T12:35:22+03:00
Происшествия

Мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули еще троих тамбовчан

Полиция предупреждает: злоумышленники звонят с телефона 8(495) 281-53-89, зарегистрированного в Москве
Ирина БУРЯКОВА
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13 марта в дежурную часть поступило три сообщения о фактах мошенничества. Первое сообщение было от 49-летней жительницы Тамбова. По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета - нужно выполнить определенные операции с картой. Доверчивая тамбовчанка выполнила все указания звонившего, в результате чего лишилась 9 тысяч рублей.

По аналогичной схеме мошенники обманули 20-летнего студента, проживающего в областном центре, на 9 тысяч рублей и 34-летнию женщину, проживающую в Мучкапском районе, на 12 тысяч рублей.

- В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Граждане, будьте бдительны! Если ваш телефон определил входящий номер 8(495) 281-53-89, знайте - это мошенники. Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с банковскими картами клиентов.

Полиция также обращается к родственникам пожилых граждан. Предупредите своих близких об опасности! Обо всех подобных случаях сообщайте по телефону «02», с мобильного «102».

ИСТОЧНИК KP.RU

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