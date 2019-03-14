2019-03-14T11:11:49+03:00
Происшествия

В Тамбовской области хозяин дома отбился от гостя с кухонным ножом и ранил его

Жителя села Алексеевка приговорили к пяти годам колонии строгого режима
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 51-летнего жителя села Алексеевка в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Как установлено по делу, октябрьским вечером прошлого года в дом подсудимого, в котором он находился вместе с женщиной, пришел ее сожитель, с которым она прожила 25 лет. Войдя в дом с разрешения хозяина, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, замахнулся на него кухонным ножом. Однако хозяин дома, будучи физически значительно сильнее его, отобрал у него нож и нанес ему им два удара в область грудной клетки и спины. С полученными повреждениями потерпевший смог самостоятельно покинуть помещение дома и выйдя на улицу, где потерял сознание, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - В результате примененного насилия потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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