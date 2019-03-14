Эксперты-криминалисты раскрыли в Тамбовской области квартирную кражу
За минувшие сутки полицейские раскрыли кражу, совершенную в Тамбовской области десять дней назад. Так, 4 марта в дежурную часть поступило сообщение от 55-летнего жителя города Кирсанова. Мужчина рассказал полицейским, что из его дома украли инструменты.
Злоумышленник проник в незапертое жилище, откуда похитил болгарку, сварочный аппарат и другие личные вещи. Прибывшие на улицу Урицкого стражи порядка осмотрели место кражи и опросили соседей потерпевшего. Эксперты обнаружили несколько следов пальцев рук.
- Этого материала хватило, чтобы выйти на след возможного преступника. При поиске в информационной базе данных хозяин отпечатков был найден. Им оказался 45-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за схожие кражи, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. После опроса задержанный сознался в квартирной краже.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU