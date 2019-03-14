2019-03-14T10:19:33+03:00
Происшествия

Эксперты-криминалисты раскрыли в Тамбовской области квартирную кражу

Злоумышленник оставил на месте преступления следы своих пальцев
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки полицейские раскрыли кражу, совершенную в Тамбовской области десять дней назад. Так, 4 марта в дежурную часть поступило сообщение от 55-летнего жителя города Кирсанова. Мужчина рассказал полицейским, что из его дома украли инструменты.

Злоумышленник проник в незапертое жилище, откуда похитил болгарку, сварочный аппарат и другие личные вещи. Прибывшие на улицу Урицкого стражи порядка осмотрели место кражи и опросили соседей потерпевшего. Эксперты обнаружили несколько следов пальцев рук.

- Этого материала хватило, чтобы выйти на след возможного преступника. При поиске в информационной базе данных хозяин отпечатков был найден. Им оказался 45-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за схожие кражи, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. После опроса задержанный сознался в квартирной краже.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские полицейские разыскали похитителей могильной ограды
В Тамбове проводят декоративную обрезку деревьев
В Тамбовском районе будет работать передвижное отделение почтовой связи
Юные тамбовские художники представят свои картины в Молодежном театре
Тамбовчанин нашел сумку с деньгами и документами и отнес в полицию
Тамбовчане могут рассказать о любви к Крыму и выиграть путевку на полуостров
В Мичуринске женщина наводила красоту украденной косметикой из супермаркета
Жителей двух микрорайонах Тамбова ждет отключение света
На Тамбовщине проходят противопаводковые работы
Многоэтажки в Мичуринске отремонтируют за 57 миллионов рублей
Горожан приглашают на ярмарку «Крымская весна в Тамбове»
Рядом с Олимпийским парком в Тамбове хотят построить девять 17-этажек
Тамбовчанин, убивший мать доской, отправится за решетку на 7 лет