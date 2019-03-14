В Тамбове проводят декоративную обрезку деревьев

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-14T09:31:17+03:00

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На набережной вновь обрезали липы. Таким образом сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения Тамбова придают красивую форму кроне деревьев. Каждое дерево обрабатывают сразу несколько человек: один удаляет сухие и поврежденные ветви наверху, остальные работают секатором с земли.

- Мы это делаем для стимуляции жизнедеятельности деревьев. И в то же время для красоты, - говорит главный агроном МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Надежда Новикова.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Санитарно-формовочная обрезка деревьев в Тамбове стартовала еще в феврале и за это время работники Дирекции привели в порядок пять тысяч семьсот деревьев.

- После деревьев наступит очередь кустарников. Как только сойдет снег, им тоже придадут ухоженный внешний вид и удалят лишнюю поросль, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбова. - Затем рабочие займутся газонами, а к маю начнут высаживать в городе цветы.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU