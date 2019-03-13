В Тамбовском районе будет работать передвижное отделение почтовой связи

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-13T18:13:00+03:00

Пока оно будет обслуживать жителей четыре населенных пунктов

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С начала апреля «Почта России» запускает в Тамбовской области новый проект, который призван обеспечить доступность современных почтовых услуг для жителей отдаленных и малонаселенных территорий.

- Первый мобильный почтовый офис, организованный на базе Тамбовского почтамта, будет курсировать по графику в четыре населенных пункта Тамбовского района: Горельский лесхоз, села Эксталь, Малиновка и Борщевка, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Передвижное отделение почтовой связи - это специально оборудованный автобус, оснащенный рабочим местом, подключенным к беспроводному интернету, компактными витринами, удобной клиентской зоной. Несмотря на свои размеры, отделение будет оказывать полный спектр почтовых услуг, в том числе: прием и выдача почтовых отправлений, прием и выплата денежных переводов, прием коммунальных платежей. Как и стационарное отделение, передвижной офис предложит своим посетителям большой выбор товаров, что очень актуально для сельской местности.

- В Тамбовской области остаются населенные пункты, где нет своего отделения почтовой связи. УФПС Тамбовской области планирует увеличить парк специализированного транспорта и, как результат, значительно расширить территорию обслуживания мобильными отделениями, - подчеркнули в ведомстве.

График работы передвижного отделения почтовой связи:

Горельский лесхоз - понедельник, среда, пятница с 9:45 до 11:15 часов;

Село Малиновка - понедельник, среда, пятница с 11:45 до 14:15 часов;

Село Борщевка - вторник, четверг, суббота с 9:35 до 11:05 часов;

Село Эксталь - вторник, четверг, суббота с 11:35 до 13:05 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU