Юные тамбовские художники представят свои картины в Молодежном театре

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-13T18:00:18+03:00

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15 марта в Молодежном театре откроется выставка «Исторические места Тамбовщины в работах юных художников». Выставку организовала преподаватель Детской художественной школы №1 Светлана Королева на грант, который она выиграла в конкурсе Росмолодежи.

Свою идею Королева представила на молодежном форуме «Таврида» в 2017 году. Участниками проекта стали ее ученики. Весной 2018 года они выезжали на пленэры в усадьбу «Загряжских-Строгановых» в Знаменке и в музей-усадьбу «Ивановка» Рахманинова.

- В результате увлекательных и очень содержательных экскурсий, оставивших незабываемые впечатления у всех участников проекта, удалось многое узнать об истории музеев-усадеб Тамбовского края. Выразить свои впечатления и эмоции на бумаге и холстах, поделиться ими со зрителями в ходе передвижных выставок, экспонирующихся в учреждениях культуры Тамбовской области, - цитирует пресс-служба администрации региона Светлану Королеву.

Картины юных художников уже оценили в Котовске, Знаменке, Моршанске, Никифоровке. Теперь выставка «Исторические места Тамбовщины в работах юных художников» будет экспонироваться в учреждениях культуры Тамбова. Первая экспозиция откроется 15 марта в 16.00 в Тамбовском молодёжном театре и будет доступна всем его посетителям.

ИСТОЧНИК KP.RU