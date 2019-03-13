В Мичуринске женщина наводила красоту украденной косметикой из супермаркета
За минувшие сутки мичуринские полицейские раскрыли кражу из супермаркета на Липецком шоссе, совершенную 23 февраля текущего года. Неизвестная зашла в торговый зал около трех часов дня и незаметно украла косметическую продукцию, после чего скрылась.
Когда продавцы обнаружили, что некоторый товар пропал, они обратились в полицию. Прибывшие в супермаркет страж порядка опросили персонал и изъяли записи с камеры видеонаблюдения.
- При просмотре видеоматериала момент кражи был найден и установлена личность злоумышленницы. В ходе розыска была задержана 28-летняя женщина. Изъять похищенное не удалось, так как подозреваемая использовала косметическую продукцию в своих целях. Ей придется возместить материальный ущерб из своего кошелька, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
По данному факту ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU