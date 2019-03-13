Тамбовчане могут рассказать о любви к Крыму и выиграть путевку на полуостров

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-13T17:22:41+03:00

Для этого необходимо быть или стать пользователем соцсетей "Вконтакте" и "Инстаграм"

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Организаторы фестиваля «Крымская весна» разыгрывают путевку в Крым. Принять участие в конкурсе может любой тамбовчанин. Условия просты: до 18 марта до шести часов вечера надо выложить пост в социальной сети «Вконтакте» или «Инстаграм» о любви к Крыму и отметить три хештега: #Крымскаявесна, #Крымскаявесна_Тамбов, и #ТамбовМолодой, а также подписаться на группы - https://instagram.com/tambovmolodoy/ и https://vk.com/mp_to.

- 18 марта в 18.00 организаторы со страницы группы «Тамбов молодой» в Инстаграм выйдут в прямой эфир и объявят победителей конкурса. Каждому участнику будет присвоен номер и через генератор случайных чисел определится победитель, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Победитель получит путевку в Крым на выходные. Организаторы оплачивают перелет на две персоны и проживание в отеле «Ялта Интурист 4*» на две ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU