На Тамбовщине проходят противопаводковые работы

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-13T16:13:26+03:00

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Как сообщает региональное управление по охране окружающей среды и природопользованию области, на сегодняшний день обстановка в Тамбовской области, связанная с прохождением паводка, стабильная. В регионе не отмечается экстремальных паводковых ситуаций, также не проводится аварийный сброс воды на прудах и водохранилищах.

По данным Тамбовского гидрометеоцентра, в настоящий момент толщина льда на реках достигает 32 сантиметра. На некоторых тамбовских реках отмечается незначительный подъем уровня воды от 1 до 5 сантиметров.

- Работники тамбовского водного хозяйства ежедневно контролируют гидрологическую обстановку на водных объектах области, при необходимости проводят текущий ремонт гидротехнических сооружений. Специалисты оснащены необходимой техникой и оборудованием. На днях противопаводковые работы активно велись в Бондарском, Пичаевском, Знаменском и Сампурском районах области. В сложных погодных условиях расчищались подъездные пути к гидротехническим сооружениям, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе интенсивность таяния снега увеличится. Поэтому управление по охране окружающей среды и природопользованию напоминает ответственным лицам о необходимости поддерживать подъездные пути к плотинам в рабочем состоянии. Отмечается, что планируемый сброс воды следует обязательно согласовывать с Тамбовским водным хозяйством.

ИСТОЧНИК KP.RU