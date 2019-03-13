Многоэтажки в Мичуринске отремонтируют за 57 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-13T15:53:44+03:00

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В Мичуринске в 2019 году капремонт проведут в 31 многоквартирном доме. На эти цели потратят 57 миллионов рублей. Самым востребованным видом работ, как и в последние годы, остается ремонт кровель. Так, на 29 домах капитально отремонтируют крыши, а на двух из них по улице Федеративной, 19 и улице Мира, 7 а вместо плоских кровель сделают скатные.

- В рамках капитального ремонта будут обновлены фасады домов №33 по улице Коммунистической и дома №29 по ул.Мичурина. Старые инженерные коммуникации заменят на новые в домах №5, ул. Мартовская, №1, ул.Серафимовича и №6, ул.Мира. Только на устройство современных внутридомовых коммуникаций в трех многоэтажках будет направлено 18,5 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе администрации наукограда.

Дома, попавшие в программу капремонта: Липецкое шоссе,1; Липецкое шоссе,75; Липецкое шоссе, 77; мкр. Кочетовка ул.7 Ноября, 12; мкр. Кочетовка ул.7 Ноября, 32; мкр. Кочетовка ул.7 Ноября, 44; ул. Автозаводская, 2; ул. Автозаводская 4; ул. Жуковского, 2; ул. Жуковского, 4а; ул. Интернациональная, 94б; ул. Киевская, 6а; ул. Киевская, 8; ул. Клубная, 2; ул. Лермонтова, 17; ул. Мартовская, 5: ул. ПМС — 53, 4; ул. Серафимовича, 1; ул. Украинская, 48; ул. Гоголевская, 53; ул. Гоголевская, 81; ул. Интернациональная, 88; ул. Коммунистическая, 33; ул. Коммунистическая, 82; ул. Марата, 176; ул. Мичурина, 29; ул. Федеративная, 19; мкр.Кочетовка,ул. Олимпийская,5; ул. Мира, 7а; ул.Тамбовская, 112; ул. Мира, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU