Горожан приглашают на ярмарку «Крымская весна в Тамбове»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-13T15:27:49+03:00

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В воскресенье, 17 марта, в областном центре на улице Базарной, в границах улиц Коммунальной и Интернациональной, недалеко от Пенсионного фонда, откроется ярмарка «Крымская весна в Тамбове». Ее участниками станут порядка 30 производителей сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров, предприятия общественного питания, потребительской кооперации, ремесленники и народные умельцы Тамбовской области, которым на бесплатной основе будут предоставлены торговые места.

Торговые ряды ярмарки «Крымская весна в Тамбове» по улице Базарной будут работать с 8 до 15 часов.

А в субботу, 16 марта, с 8 до 14 часов ярмарки пройдут по улице Мичуринская,191А (на пересечении Магистральной и Мичуринской), на улице Гастелло,6А (вблизи культурно-досугового центра «Мир»), на улице Мичуринской,48 (рядом с автовокзалом «Северный»).

- Вниманию покупателей в широком ассортименте будут представлены фермерские продукты, рыба и копчености, сыры, фрукты, сладости. Качество продукции подтверждено не только паспортами, но и высоким спросом, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU