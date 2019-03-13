Рядом с Олимпийским парком в Тамбове хотят построить девять 17-этажек

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-13T15:05:57+03:00

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На севере Тамбова, впритык к Олимпийскому парку, планируют построить девять 17-этажных жилых домов. Участок под строительство, согласно плану, располагается в границах улиц Селезневской, Пахотной и Сабуровской, между двумя зелеными зонами, в том числе Олимпийским парком. Возведение домов на этой территории началось несколько лет назад, застройщиком являлось ООО «Козерог», но потом работы заморозили. Кто будет вести строительство сейчас в документах не сообщается.

Напомним, ранее северная часть города «приглянулась» строительной компании «Жупиков». Фирма планировала занять часть территории будущего Олимпийского парка площадью 3 га под строительство трех девятиэтажных домов по три, пять и десять секций, а также 16-этажного четырехсекционного здания. Комплекс предназначался для проживания почти 2 тысяч человек. Застройщик пообещал выполнить дорогостоящие работы по благоустройству парка, а взамен получил участок площадью 3 га, таким образом под зеленую зону осталось чуть меньше 7 га. В 2017 году жители северной части города выступили против застройки территории многоэтажками и проект отклонили.

Сейчас высотками собираются занять участок площадью 6 га, который располагается между Олимпийским парком и еще одной безымянной зеленой зоной, названной в документах «Парк».

- Проектом планировки предлагается размещение четырех 17-ти этажных панельных трехсекционных жилых домов, одного 17-ти этажного четырехсекционного жилого дома, двух 17-ти этажных пятисекционных жилых домов, двух 17-ти этажных шестисекционных жилых домов, двух двухэтажных зданий общественного назначения пешеходной доступности с возможностью размещения в них магазинов, объектов соцкультбыта и офисных помещений, - говорится в проектной документации. - На территории микрорайона планируется размещение двух детских садов на 225 человек, в том числе строительство одного из них запланировано на средства заказчика.

В общей сложности новый жилой комплекс рассчитан на проживание почти 8 тысяч человек. При этом для жителей застройщик предусмотрел 454 парковочных места, еще 221 место для автомобилей обустроят у общественных зданий.

Разработчиком проекта застройки территории у Олимпийского парка является ООО «АС-нова». 6 марта проект планировки территории утвердили в управлении архитектуры и градостроительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU