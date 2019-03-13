Тамбовчанин, убивший мать доской, отправится за решетку на 7 лет
В Тамбове суд вынес приговор 30-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Было установлено, что вечером 7 ноября 2018 года осужденный избил злоупотреблявшую алкоголем мать, в том числе фрагментом деревянной доски. По словам мужчины, женщина периодически предъявляла претензии и оскорбляла бабушку и дедушку, которые его воспитали.
Избив родительницу, сын лег спать. Наутро он нашел мать мертвой. От полученной травмы головы 50-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU