Тамбовчанин, убивший мать доской, отправится за решетку на 7 лет

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-13T14:41:20+03:00

Мужчине не нравилось, что родительница часто оскорбляет его бабушку и дедушку

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В Тамбове суд вынес приговор 30-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Было установлено, что вечером 7 ноября 2018 года осужденный избил злоупотреблявшую алкоголем мать, в том числе фрагментом деревянной доски. По словам мужчины, женщина периодически предъявляла претензии и оскорбляла бабушку и дедушку, которые его воспитали.

Избив родительницу, сын лег спать. Наутро он нашел мать мертвой. От полученной травмы головы 50-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU