20-летняя тамбовчанка серьезно пострадала от падения ледяной глыбы с крыши

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-13T14:29:07+03:00

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Следователи регионального СКР возбудили уголовное дело по факту получения травм 20-летней жительницей областного центра. ЧП произошло 5 марта. В этот день девушка проходила мимо жилого дома по улице Пролетарской, с крыши которого на нее упала сорвавшаяся огромная ледяная глыба. Очевидцы происшествия вызвали на место «скорую». Пострадавшую отвезли в больницу, где врачи обнаружили у нее серьезные переломы, в том числе грудных позвонков и костей таза.

- Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Следствием уже установлена организация, осуществляющая управление многоквартирным жилым домом, с которого произошел сход наледи. При этом на основании договора с данной управляющей компанией техническое обслуживание дома должна была осуществлять другая жилищно-эксплуатационная организация. В настоящее время следователи устанавливают, изымают и изучают необходимую документацию, содержащую сведения о работах, проводимых в целях обеспечения безопасности эксплуатации жилого дома, проводят допросы и другие следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU