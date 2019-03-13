Липецкие полицейские разыскали пропавшего тамбовского пенсионера

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-13T14:23:32+03:00

Мужчина остался с ночевкой у приятеля в другом городе, не оповестив об этом родственников

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В дежурную часть УМВД России по Тамбовской области 7 марта в 19.30 поступило сообщение от жителя Липецкой области. Мужчина рассказал, что ему позвонили родственники, проживающие в деревне Афанасьевка Мичуринского района и сообщили о пропаже его отца.

Выяснилось, что 60-летний мужчина накануне, 6 марта, получил пенсию по месту регистрации - в селе Покрово-Чичерино. Оттуда он поехал в Липецк к сыну. Побыв какое-то время с родными, пенсионер должен был обратным рейсом автобуса вернуться в деревню. Однако домой он так и не приехал, что обеспокоило родственников.

Со слов сельчан стражи порядка узнали, что пропавшего мужчину видели по пути к автобусной остановке на трассе «Тамбов-Орел». Ориентировка с указанием внешнего вида, особых примет и паспортных данных была незамедлительно направлена в подразделения полиции Тамбовской и Липецкой областей.

- Буквально на следующий день гражданин был остановлен по ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Липецкой области. Кстати, когда мужчина был остановлен полицейскими, помогла указанная примета об отсутствии на правой руке фаланги безымянного пальца. Как признался в ходе опроса заявленный в розыск пенсионер, от сына он зашел к липецкому приятелю и они употребили спиртные напитки. Горе-путешественник остался ночевать у знакомого, чем и вызвал такой переполох, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU