Тамбовчан приглашают на выставку «Люминий»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-13T13:43:37+03:00

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15 марта в Тамбовском краеведческом музее откроется выставка с названием «Люминий». Как сообщает региональное управление культуры и архивного дела, люминием в просторечии именуют металл алюминий. Инсталляцию представят фотограф Виталий Подсивака и журналист Евгений Писарев.

Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области

- Из неказистой алюминиевых мисок и котелков алюминиевыми ложками-вилками ели солдаты и колхозники, зэки и пионеры, рабочие и студенты, покорители целины и строители Братской ГЭС. Из алюминия делались фляги и канистры, кастрюли и жалюзи, строительные конструкции и поварешки, чайники и лодки, самолеты и сковородки, лыжные палки и костыли, раскладушки и шпангоуты для байдарок, керосиновые лампы и другое, - отмечают в ведомстве.

На выставке будут представлены алюминиевые предметы из фондов областного краеведческого музея и частной коллекции Писарева, которые сопроводят фотографии-натюрморты Подсиваки.

ИСТОЧНИК KP.RU