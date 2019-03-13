В Тамбове близится финал конкурса «Мисс ТГТУ-2019»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-13T13:18:36+03:00

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В Тамбовском государственном техническом университете 14 марта в 18:00 состоится финал конкурса красоты и грации «Мисс ТГТУ-2019». Представительницы всех институтов и факультетов готовились к нему на протяжении полутора месяцев. На корону главной красавицы вуза претендуют 15 студенток.

Кроме того, в финале определят победительниц в разных номинациях и двух вице-мисс. В настоящее время уже выбрали «Мисс интеллект», которой стала студентка Технологического института Анастасия Гридчина. Также титул «Мисс талант» получила студентка Технологического института Анна Милосердова. По итогам голосования самих участниц звание «Мисс дружба» досталось Евгении Беленовой, студентке факультета «Магистратура».

Напомним, что три победительницы промежуточных конкурсов гарантированно войдут в число 10 финалисток. Главной красавице вуза присвоят титул «Мисс ТГТУ-2019» и эта девушка получит путевку в финал конкурса «Мисс Тамбовская область».

- Финал по традиции будет представлять собой театрализованное представление. Темой праздника в этом году станут «Сказки». Будут представлены новые коллекции костюмов, разработанные дизайнерами театра мод ТГТУ «Эклектика». Участниц ждут конкурсные задания: несколько дефиле в дизайнерских нарядах, дефиле в купальнике и интервью. Кроме того 14 марта будет определена победительница в номинации «Видео-презентация». Жюри конкурса уже выбрало три ролика-финалиста, среди которых будет выбран лучший. Все три ролика зрители также увидят в рамках концерта. Организаторы приготовили для гостей несколько сюрпризов: на празднике красоты и грации выступит известный фокусник-иллюзионист Алексей Толстов, вокальный дуэт Юлии Гришиной и Натальи Тараскиной и другие артисты, - прокомментировали в пресс-службе ТГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU