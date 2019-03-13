2019-03-13T12:20:59+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе телефонный «террорист» отказался выплачивать причиненный спецслужбам ущерб

Прокуратура направила иск о взыскании денежных средств в суд
Ксения АЛЕШИНА
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Прокурор Тамбовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя села Кузьмино-Гать в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры».

По версии следствия, днем 25 января этого года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома позвонил с мобильника в МЧС и сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве школы в селе Кузьмино- Гать.

- Указанные действия злоумышленника привели к нарушению нормального функционирование служб, привлеченных к проведению комплекса мероприятий по пресечению террористического акта и минимизации его последствии. Общая сумма затраченных на это денежных средств составила почти 12 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Поскольку мужчина не возместил причиненный ущерб добровольно, прокуратура предъявила к нему исковые требования. Материалы уголовного дела вместе с исковым заявлением о взыскании материального ущерба направлены в Тамбовский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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