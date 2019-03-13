2019-03-13T12:44:05+03:00
Происшествия

В Тамбове бдительный сторож помог полицейским задержать преступника

На улице Горького обокрали машину
Ирина БУРЯКОВА
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12 марта в дежурную часть поступило сообщение о краже из автомобиля в одном из дворов по улице Горького в Тамбове. Сторож местной организации обратил внимание на подозрительного человека, который подошел к припаркованному автомобилю "УАЗ - Патриот" и вытащил резинку из окна водительской двери. Подождав некоторое время и убедившись, что рядом никого нет, злоумышленник снова вернулся к машине, выдавил стекло и проник в салон, после этого он вышел уже с пакетом в руках. Сторож позвонил в полицию, а сам проследовал за мужчиной.

- Бдительный гражданин указал, в каком направлении проследовал подозреваемый. В итоге сотрудники патрульно-постовой службы в буквальном смысле «по горячим следам», оставленным на снегу, вышли к автомобилю "Газель", далее следы обуви прерывались, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Посветив внутрь салона автомобиля фонариком, стражи правопорядка обнаружили неизвестного, который сумел открыть дверь машины и пытался там спрятаться.

Полицейские обнаружили у прятавшегося мужчины пакет с украденным, там находился: видеорегистратор, МР3-плеер, нож и 2 флешки.

- Отпираться мужчине было бессмысленно. Задержанного 40-летнего жителя Знаменского района доставили в отдел полиции для дачи показаний. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу, - подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники полиции установили также, что у задержанного «богатое прошлое» - мужчина не раз был судим. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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