2019-03-13T11:33:45+03:00
Происшествия

Подследственный вывел полицейских на распространителя оружия в Тамбовской области

Теперь в уголовном деле появился еще один фигурант
Ирина БУРЯКОВА
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Расследуя уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», возбужденного ранее в отношении жителя Тамбова, стражи порядка выявили новые обстоятельства и еще одного подозреваемого.

- Подследственный сделал признание в том, что оружие, которое у него изъяли полицейские, продал ему житель села Пичаево, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - При обыске по месту жительства 43-летнего мужчины, указанного подследственным, были обнаружены и изъяты переделанная винтовка и 15 патронов, а также штык-нож к автомату. Подозреваемый при опросе дал признательные показания.

Полицейские проводят дальнейшую проверку. Согласно статье 223 УК РФ, незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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