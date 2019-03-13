Тамбовчанин угнал легковушку, вскоре двигатель заглох, и его задержали полицейские

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-13T10:17:11+03:00

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11 марта в дежурную часть потупило сообщение от жительницы села Нижняя Ярославка Сосновского района. Женщина рассказала, что угнали ее автомобиль, который был припаркован у дома. Полицейские прибыли на место, провели опрос потерпевшей, изъяли следы.

- Сотрудники уголовного розыска с помощью участкового установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался 38-летний местный житель без определенного рода занятий, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и дал признательные показания.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проник в незапертый «ВАЗ-2115» и решил покататься. Двигатель легковушки вскоре заглох и сотрудники опергруппы задержали угонщика.

Полицейские возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Попутно ему инкриминируется статья 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное вождение транспортного средства в пьяном виде».

ИСТОЧНИК KP.RU