2019-03-13T09:25:55+03:00
Общество

Тамбовщина получит больше 9 миллиардов рублей господдержки

Это на 6% больше, чем годом ранее
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Общий объем господдержки из федерального бюджета в этом году для Тамбовской области составит более 9,1 млрд рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2018 году. Из них почти 4,6 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов. Напомним, в период до 2024 года Тамбовская область принимает участие в 11 национальных проектах, реализуя 49 региональных проектов.

- По нескольким направлениям Тамбовщина получит больший объем господдержки, чем многие другие регионы ЦФО: на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов в сельской местности, улучшение жилищных условий сельских жителей, обеспечение жильем молодых семей, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров, - сообщают в администрации Тамбовской области.

Дополнительно к выделяемым средствам область планирует привлечь еще более 2 млрд рублей межбюджетных целевых трансфертов, в том числе в рамках национальных проектов – более 190 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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