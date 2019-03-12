2019-03-12T18:18:05+03:00
Происшествия

24-летний тамбовчан приговорен к 7 годам тюрьмы за убийство пожилого мужчины

Злоумышленник обронил свой паспорт на месте преступления
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбове суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Он признан виновным в смерти мужчины по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Так, 1 октября прошлого года пенсионер на улице познакомился с двумя молодыми людьми - родными братьями, которых пригласил к себе домой для распития спиртных напитков. У него дома между братьями произошел конфликт, перешедший в драку. Младший из братьев избил мужчину, который хотел разнять их. Затем гости покинули домовладение. На следующий день тело 77-летнего пенсионера обнаружил сосед и позвонил в полицию.

- В ходе осмотра места происшествия был обнаружен паспорт злоумышленника, сыгравший немаловажную роль в раскрытии данного преступления, - отметили в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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